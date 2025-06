Iran Trump sta decidendo il mondo in bilico

Iran, Trump e il mondo sull’orlo di un passo decisivo: tra minacce, smentite e un sottile gioco di potere, l’incertezza regna sovrana. La vera domanda è: chi decide davvero il destino di questa intricata crisi? In un’epoca in cui le parole pesano come azioni, tutte le interpretazioni sembrano dipendere dalla volontà dell'uomo al centro della scena. Ma fino a che punto il suo potere è reale o solo illusione?

“Potrei attaccare oppure no, nessuno lo sa”. Così Trump. Una smentita di tutte le notizie che avevano dato per certo l’attacco americano all’Iran, come denota il post contro il Wall Street Journal, il più sicuro in tal senso: “ Il Wall Street Journal non ha idea di cosa penso dell’Iran! “. Dall’altro è un modo per ritagliarsi quel ruolo di decisore ultimo che l’evolversi della situazione ha offuscato, disvelando quanto il potere dell’Imperatore sia relativo, soprattutto se di mezzo c’è Israele. L’aggressione di Netanyahu all’Iran, infatti, mettendolo di fronte al fatto compiuto ( Haaretz ), lo ha costretto in un angolo nel quale ora si dibatte. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Iran. Trump sta decidendo, il mondo in bilico

