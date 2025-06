Iran Trump prepara l’attacco nel week end | Nel mirino l’impianto nucleare di Fordow

Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Iran: si paventa un possibile attacco americano all’impianto nucleare di Fordow nel weekend. La delicatezza della situazione coinvolge alleanze e decisioni cruciali, mentre la regione si prepara a eventi che potrebbero cambiare il corso degli equilibri geopolitici. Una serie di azioni militari potrebbe essere imminente, ma tutto dipende dall’autorizzazione del Congresso. La tensione è palpabile e il mondo osserva attentamente.

Gli Stati Uniti si preparano a un attacco all'Iran. Che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Probabilmente nel fine settimana. Nel mirino ci sarebbe l'impianto nucleare iraniano di Fordow. E non si tratterebbe di un solo attacco all'impianto, ma di diversi attacchi. Fino alla sua distruzione. Ma il Congresso dovrà autorizzarlo. E mentre un attacco di droni da Teheran nella notte viene respinto da Tel Aviv, gli americani si spaccano: il 49% vuole l'entrata in guerra, il 46% no. Ma la percentuale di quelli che pensano che l'Iran sia un rischio reale è in aumento rispetto al 2019, tra Democratici, Repubblicani e Indipendenti (rispettivamente di 12, 17 e 4 punti percentuali).