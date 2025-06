Iran | Teheran l’Aiea è complice dell’aggressione di Israele

In un clima di crescente tensione internazionale, le accuse di complicità e tradimento si fanno sempre più diffidenti. La recente polemica tra Iran, Teheran e l’AIEA mette in luce le delicate dinamiche di potere e le controversie sul ruolo delle istituzioni nel mantenimento della pace globale. Tra accuse di ingiustizie e compromessi, si solleva una domanda cruciale: quali sono davvero i limiti dell'integrità delle organizzazioni internazionali?

Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Signor Grossi, lei ha tradito il regime di non proliferazione, ha reso l’Aiea complice di questa ingiusta guerra di aggressione, ha trasformato l’Aiea in uno strumento di convenienza per i paesi non membri del Trattato di non proliferazione (TNP) per privare i membri del TNP dei loro diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 4. Ha la coscienza pulita?!”. È quanto scrive in un post sul social X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, accusando il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi. Grossi, in un’intervista ad Al Jazeera, aveva affermato: “Non abbiamo trovato in Iran elementi che indichino l’esistenza di un piano attivo e sistematico per la costruzione di un’arma nucleare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it