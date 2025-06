Iran Tajani | Messi a disposizione voli per connazionali ma non è evacuazione

L’Italia si impegna a garantire il ritorno dei propri cittadini in un momento di crisi, offrendo voli disponibili dall’Egitto. Tuttavia, Tajani chiarisce che si tratta di voli a pagamento e non di un’evacuazione ufficiale, poiché i collegamenti aerei con Israele e Iran sono interrotti. Un gesto di solidarietà, ma con limiti definiti, che sottolinea la complessità della situazione.

L'Italia ha messo a disposizione in Egitto alcuni charter che potranno riportare gli italiani in patria. Si tratterà però di voli a pagamento che partiranno dal territorio egiziano in quanto in Israele e Iran il traffico aereo è interrotto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran, Tajani: “Messi a disposizione voli per connazionali, ma non è evacuazione”

#Israele #Tajani su X "Stiamo organizzando per i prossimi giorni voli commerciali da #Amman, al fine di permettere ai connazionali di tornare in Italia". Per informazioni contattare l'Unità di Crisi (06-36225) o la nostra ambasciata a Tel Aviv (+972-54-8803940

Avviso importante ai connazionali in Israele. L'Ambasciata e' a disposizione per fornire informazioni riguardo all'organizzazione di voli commerciali da Amman in coordinamento con l'Unita di Crisi. +39 06-36225 (Unità di crisi) +972 548803940 (Ambas

