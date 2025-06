Iran | Tajani al lavoro su charter per italiani che vogliono lasciare Teheran e Israele

In un contesto internazionale complesso, l’Italia si impegna concretamente per tutelare i propri cittadini all’estero. Antonio Tajani ha annunciato che sono in fase di pianificazione voli charter per aiutare gli italiani a lasciare Teheran e Israele, garantendo così sicurezza e assistenza. Un segnale forte di attenzione e azione concreta da parte del nostro governo in momenti di crescente tensione. L’operazione, già partita dall’Egitto, rappresenta un passo importante verso la protezione dei nostri connazionali.

Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per favorire l’uscita da Teheran e da Israele dei nostro connazionali che intendono lasciare questi Paesi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a a margine della riunione ministeriale per il 70esimo anniversario della Conferenza di Messina-Taormina. “Stiamo organizzando dei voli charter, i primi partiranno dall’Egitto per lasciare Israele”, ha aggiunto, “vedremo se si potrà far partire anche qualche aereo da Amman, dalla Giordania”. “I voli sono a pagamento perché non si tratta di evacuazione ma di un aiuto e di coordinamento per lasciare l’Iran e Israele”, ha precisato Tajani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Tajani, al lavoro su charter per italiani che vogliono lasciare Teheran e Israele

