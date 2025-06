Iran | solo la Gbu-57 di Trump può colpire i tunnel atomici Dagli Usa 4 B-2 in una base nell’Oceano indiano

In un contesto geopolitico in rapido mutamento, l'Iran si trova di fronte a una possibile svolta nelle strategie di difesa e attacco nucleare, grazie alla GBU-57 di Trump, l'unica in grado di penetrare i tunnel atomici iraniani. A supporto delle operazioni, quattro bombardieri B-2 statunitensi sono schierati nella base di Diego Garcia, pronti a colpire obiettivi critici nell'Oceano Indiano. Ma cosa significa tutto questo per la stabilitĂ regionale e mondiale?

Foto satellitari della base di Diego Garcia, in Territorio britannico nell'Oceano Indiano, mostrano quattro bombardieri B-2, in grado di trasportare un carico di 18 tonnellate e volare senza rifornimento fino a 11.000 chilometri

