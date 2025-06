Iran pronto a incontrare Trump per discutere di cessate il fuoco e nucleare

L’Iran si prepara a un possibile incontro con gli Stati Uniti, aprendo nuove speranze di dialogo e distensione. Un alto funzionario del ministero degli Esteri iraniano ha confermato al New York Times la disponibilità di Teheran a incontrare Donald Trump, accogliendo l’offerta americana di discutere di cessate il fuoco e nucleare. La comunità internazionale guarda con attenzione a questo potenziale passo verso la pace, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri regionali e mondiali.

Un alto funzionario iraniano del ministero degli Esteri iraniano ha detto al New York Times che Teheran accetterà l'offerta di Donald Trump di incontrarsi presto. Lunedì il presidente americano aveva proposto la possibilità di un incontro con il suo inviato speciale, Steve Witkoff, o persino con il vicepresidente J.D. Vance. Il funzionario iraniano ha affermato che il ministro Abbas Araghchi avrebbe accettato un incontro del genere per discutere di un cessate il fuoco con Israele, sebbene Trump abbia affermato che i colloqui devono concentrarsi sul programma nucleare iraniano.

