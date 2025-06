Iran missili Teheran su quattro aree in Israele | colpito l' ospedale Sokora di Beer Sheva | feriti | Struttura evacuata per il rilascio di sostanze tossiche

Le tensioni tra Iran e Israele raggiungono nuovi livelli con attacchi missilistici su quattro aree israeliane, incluso l’ospedale Sokora di Beer Sheva, ora evacuato a causa di sostanze tossiche. Nel frattempo, Khamenei ribadisce: "Non ci arrenderemo mai", mentre un blitz hacker invita i cittadini iraniani a scendere in piazza. AIEA smentisce la costruzione di armi nucleari da parte di Teheran, lasciando aperta una domanda sul futuro di questa crisi internazionale.

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Blitz hacker sulla tv di Stato iraniana: "Scendete in piazza". Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare", per il presidente Usa "mancavano poche settimane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it