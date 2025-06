Iran missili Teheran su quattro aree in Israele | colpito l' ospedale Be' er Sheva | feriti | Struttura evacuata per il rilascio di sostanze tossiche

Una crisi senza precedenti scuote il Medio Oriente: missili iraniani colpiscono quattro aree in Israele, incluso l’ospedale di Be’er Sheva, con feriti e evacuazioni per sostanze tossiche. Mentre Khamenei ribadisce “Non ci arrenderemo mai” in TV, un blitz hacker invoca le piazze. L’AIEA smentisce le accuse di armi nucleari a Teheran, ma il presidente USA avverte: “Mancavano poche settimane”. La tensione esplode, cosa ci aspetta?

Khamenei in tv: "Non ci arrenderemo mai". Blitz hacker sulla tv di Stato iraniana: "Scendete in piazza". Aiea: "Mai detto che Teheran sta costruendo un'arma nucleare", per il presidente Usa "mancavano poche settimane". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Iran, missili Teheran su quattro aree in Israele: colpito l'ospedale Be'er Sheva: feriti | Struttura evacuata per il rilascio di sostanze tossiche

Iran: Trump, se Teheran rifiuta offerta pace ci sarà massima pressione - In un discorso a Riyad, Donald Trump ha avvertito l'Iran che, se rifiuterà l'offerta di pace degli Stati Uniti, affronterà una massima pressione.

#NEWS - Missili su #Israele dopo i raid in #Iran. Esplosioni nel centro di #TelAviv e #Gerusalemme, colpita #Herzliya. #Idf: ucciso il capo di Stato maggiore iraniano #AliShadmani , il militare più vicino a #Khamenei, nominato quattro giorni fa. #Trump lasc

#NEWS - Missili su #Israele dopo i raid in #Iran. Esplosioni nel centro di #TelAviv e #Gerusalemme, colpita #Herzliya. #Idf: ucciso il capo di Stato maggiore iraniano #AliShadmani , il militare più vicino a #Khamenei, nominato quattro giorni fa. #Trump lasc

