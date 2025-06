Iran missili Teheran su quattro aree in Israele | colpito l' ospedale Be' er Sheva | feriti | Bloomberg | possibile attacco Usa nel fine settimana

Mentre le tensioni tra Iran e Israele si intensificano con attacchi missilistici a Be’er Sheva e minacce di possibili azioni statunitensi, il panorama geopolitico si infiamma. Khamenei ribadisce: "Non ci arrenderemo mai", mentre robot hacker chiamano alla protesta popolare. L’Aiea smentisce le accuse di nucleare iraniano, ma gli Stati Uniti avvertono: “Poche settimane per un intervento decisivo”. La crisi globale si fa sempre più urgente e imprevedibile.

