Iran missili ipersonici contro Israele

Iran, missili ipersonici contro Israele: un escalation che preoccupa la regione e il mondo intero. Mentre Teheran risponde agli attacchi israeliani con colpi di scena sempre più sofisticati, le tensioni si intensificano, portando a conseguenze drammatiche come l’attacco all’ospedale di Beer Sheva. La destabilizzazione in atto minaccia di rivoluzionare gli equilibri di potere e di mettere a repentaglio la pace nel Medio Oriente.

L’Iran per il momento ribatte colpo su colpo gli attacchi di Israele. Dal canto suo, lo Stato Ebraico non riesce ad intercettare tutti i missili lanciati dal nemico. Qualcuno, inevitabilmente buca lo scudo difensivo israeliano e produce danni terribili. Nella notte missili iraniani hanno colpito l’ospedale Sokora di Beer Sheva costringendo le autorità ad evacuarlo a causa del rilascio di sostanze tossiche. . La tv di Stato iraniana ha annunciato che Teheran ha lanciato missili ipersonici contro Israele. I missili Fattah “hanno penetrato con successo le difese del regime israeliano”, ha dichiarato la tv al sesto giorno di guerra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

