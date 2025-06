Iran minaccia | Se Usa entrano in guerra chiuderemo lo Stretto di Hormuz

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti raggiungono nuovi livelli: l'Iran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz in caso di intervento militare, mentre la Guida Suprema iraniana respinge ogni tentativo di ingerenza esterna come segno di debolezza israeliana. In un contesto così instabile, il rischio di escalation si configura come una minaccia reale per la stabilità globale. La situazione rimane altamentevolatile e richiede attenzione costante da parte della comunità internazionale.

Dall'Iran, intanto, la Guida Suprema del Paese ha sostenuto che il possibile intervento statunitense nel conflitto sarebbe la conferma della debolezza e dell'incapacitĂ del governo israeliano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran minaccia: “Se Usa entrano in guerra, chiuderemo lo Stretto di Hormuz”

In questa notizia si parla di: iran - minaccia - entrano - guerra

Iran, la minaccia continua. L’opinione di Ghazal Afshar - Ghazal Afshar sottolinea come, mentre i diplomatici iraniani partecipano ai negoziati, gli scienziati nucleari del regime accelerano lo sviluppo di armi nucleari.

«Il governo criminale americano e il suo fesso presidente devono sapere con certezza che se commetteranno un errore e agiranno contro l'Iran, faranno i conti con una risposta dura». E' la minaccia che arriva dal Consiglio dei Guardiani, potente istituzione ch Vai su Facebook

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Guerra Israele-Iran, Wsj: Piano attacco Usa pronto se Teheran non abbandona nucleare; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Guerra Israele – Iran, Netanyahu minaccia Khamenei, Teheran avverte Trump - Israele intensifica l'operazione "Rising Lion" contro l'Iran dopo attacchi missilistici. Scrive blogsicilia.it

L’Iran minaccia la chiusura dello stretto di Hormuz. Israele accusa: "Usati ordigni a grappolo" - L'Iran ha minacciato di chiudere lo stretto di Hormuz alla navigazione in risposta all'attacco in corso da parte di Israele . Secondo msn.com