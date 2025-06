Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz | a rischio il 25% del petrolio mondiale

L’Iran minaccia di chiudere lo stretto di Hormuz, un'arteria fondamentale per il petrolio mondiale, creando un possibile terremoto nei mercati globali. Con toni sempre più incisivi, Teheran risponde alle tensioni crescenti con Israele, mettendo a rischio il 25% delle forniture energetiche mondiali. Una decisione che potrebbe scatenare crisi energetiche e turbare l’equilibrio economico internazionale. Resta aggiornato su questa delicata situazione, perché le ripercussioni potrebbero essere imprevedibili e immediate.

Una minaccia che potrebbe scuotere i mercati globali. L'Iran ha lanciato una preoccupante minaccia: la possibile chiusura dello stretto di Hormuz in risposta alla crescente tensione con Israele. Questa rotta marittima strategica, che collega il Golfo Persico con il Golfo dell'Oman e il Mar Arabico, è cruciale per il commercio di petrolio e gas a livello globale. La chiusura, anche per breve tempo, potrebbe avere gravi ripercussioni sul mercato del greggio e del gas. L'Iran e le sue opzioni. Il portavoce del Comitato per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano, Behnam Saeedi, ha sottolineato che l'Iran dispone di varie opzioni per rispondere alle minacce esterne, utilizzando tali strumenti in base all'evolversi della situazione.

Iran, la minaccia continua. L’opinione di Ghazal Afshar - Ghazal Afshar sottolinea come, mentre i diplomatici iraniani partecipano ai negoziati, gli scienziati nucleari del regime accelerano lo sviluppo di armi nucleari.

