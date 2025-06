Iran minaccia chiusura Stretto Hormuz

La tensione nel Golfo si intensifica: Teheran minaccia di chiudere lo Stretto di Hormuz in risposta agli attacchi contro l'Iran. Un gesto che potrebbe destabilizzare il commercio globale e alimentare nuove crisi internazionali. La situazione rimane delicata, con le parti che valutano attentamente le proprie mosse. Resta da capire se questa minaccia si tradurrà in azioni concrete o rimarrà solo un monito.

17.01 Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz come rappresaglia per l'attacco all'Iran. "La possibile chiusura dello Stretto è una delle opzioni attualmente sul tavolo",conferma un membro del Comitato per la sicurezza nazionale del parlamento citato dalla Tass. "I nemici" dell'Iran se minacciano il nostro popolo "subiranno una risposta devastante",avverte Lo Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico con il Golfo dell'Oman e il Mar arabico, è una rotta strategica per il trasporto del petrolio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: stretto - iran - chiusura - hormuz

Israele-Iran, petrolio in salita con lo spettro della chiusura dello stretto di Hormuz: una manna per Mosca - L’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dagli scontri tra Israele e Iran e dalla minaccia di chiusura dello Stretto di Hormuz, rappresenta una vera manna per Mosca.

Più che la quantità di greggio esportato dall’Iran, quello che preoccupa gli analisti è la possibile chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita il 20% della domanda globale di petrolio e prodotti. Il punto con la collega di @CNBC Vai su X

Israele attacca l’Iran, chiusura dello Stretto di Hormuz lo scenario peggiore. Gli attacchi militari hanno scosso gli investitori. Un conflitto più ampio in Medio Oriente potrebbe comportare la chiusura dello Stretto di Hormuz. Vai su Facebook

L’Iran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz da cui transitano gnl e il 20% dell’export…; Stretto di Hormuz, la minaccia dell'Iran sulla rotta del petrolio: i rischi; Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz. Mosca agli Usa: «Non intervenire in Iran.

Iran minaccia chiusura stretto di Hormuz, a rischio il 25% del petrolio mondiale - L'Iran ha minacciato di chiudere lo stretto di Hormuz alla navigazione in risposta all'attacco in corso da parte di Israele. Come scrive msn.com

Missile iraniano sull'ospedale Soroka. Netanyahu: 'Tutte le opzioni aperte'. Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz - Ong: in Iran quasi 650 morti dal 14 giugno ad oggi, in maggioranza civili. Scrive ansa.it