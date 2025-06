Iran minaccia chiusura stretto di Hormuz a rischio il 30% del petrolio mondiale

L'Iran alza la posta, minacciando di chiudere lo stretto di Hormuz e mettere a rischio il 30% del petrolio mondiale. Un gesto che potrebbe scatenare una crisi energetica globale, con conseguenze imprevedibili per l'economia mondiale. La tensione si intensifica: la possibilità di una chiusura strategica si avvicina, sollevando interrogativi sulla stabilità internazionale. La situazione rimane in bilico, mentre il mondo osserva con apprensione.

Di fronte all’escalation, l’Iran minaccia di rendere il conflitto ancora più globale chiudendo lo strategico stretto di Hormuz. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Iran minaccia chiusura stretto di Hormuz, a rischio il 30% del petrolio mondiale

Iran, la minaccia continua. L’opinione di Ghazal Afshar - Ghazal Afshar sottolinea come, mentre i diplomatici iraniani partecipano ai negoziati, gli scienziati nucleari del regime accelerano lo sviluppo di armi nucleari.

