Iran | milizie in fuga e Teheran sempre più isolata in Medio Oriente

L’Iran, un tempo saldo baluardo di potere in Medio Oriente, si trova ora sull’orlo del collasso. Milizie in fuga e una Teheran isolata evidenziano il declino di un sistema che ha investito anni nella costruzione di una rete armata ostile a Israele e agli Stati Uniti. Mentre il regime vacilla, i suoi alleati si disperdono e l’incertezza avvolge la regione, segnando un capitolo cruciale nel futuro geopolitico mediorientale.

Come scrive nel suo editoriale su La Verità il Direttore Maurizio Belpietro, per anni i vertici della Repubblica Islamica iraniana hanno messo in piedi una vasta rete di formazioni armate in Medio Oriente, accomunate dall’ostilità verso Israele e gli Stati Uniti, nel tentativo di consolidare l’influenza regionale e garantire la sopravvivenza del sistema. Oggi però, mentre il potere teocratico vacilla, i suoi sostenitori appaiono sempre più disgregati. In Libano, Hezbollah – considerato per lungo tempo l’elemento più solido dell’« Asse della Resistenza » – non ha reagito con un solo attacco missilistico dall’inizio delle operazioni israeliane contro l’Iran. 🔗 Leggi su Panorama.it