Iran-Israele Trump chiede garanzie | la super-bomba Usa funziona davvero?

In un contesto internazionale sempre più teso tra Iran e Israele, Donald Trump si prepara all'eventualità di un intervento militare, richiedendo garanzie sulla efficacia delle "super bombe" americane. La sua domanda rispecchia la preoccupazione di evitare fallimenti strategici in una crisi complessa e delicata. Ma davvero la potente arsenale statunitense può fare la differenza? Scopriamolo insieme.

(Adnkronos) – Donald Trump non vuole rischiare flop in caso di intervento degli Stati Uniti nella guerra tra Israele e Iran. Il presidente, che ha già approvato i piani d'attacco, non ha ancora dato il via libera definitivo alle operazioni. Nel frattempo, ha chiesto ai militari garanzie che le bombe bunker-buster negli arsenali americani siano . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, Trump chiede garanzie: la super-bomba Usa funziona davvero?

