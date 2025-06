Iran-Israele Tajani | ‘mettere in campo un forte sovranismo europeo’

In un contesto internazionale complesso, tra tensioni in Iran e Israele, Tajani sottolinea l'importanza di un forte sovranismo europeo come baluardo per la tutela degli interessi comunitari. Un'Europa unita e decisa può affrontare le sfide globali con maggiore efficacia, garantendo stabilità e sicurezza a tutti i suoi cittadini. Solo attraverso un autentico sovranismo europeo l’Unione potrà affermarsi come protagonista sulla scena mondiale.

''Dobbiamo mettere in campo un autentico e forte 'sovranismo europeo' che è la garanzia per tutti gli interessi dei Paesi Ue''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran-Israele, Tajani: ‘mettere in campo un forte sovranismo europeo’

