Iran-Israele nessun segno di pace | bombe su ospedale di Beer Sheva Tel Aviv risponde con attacco al reattore di Arak

Tensioni in crescita tra Iran e Israele, con scontri che minacciano di trasformarsi in un conflitto aperto. L'attacco all'ospedale di Beer Sheva e la risposta israeliana al reattore di Arak segnano un passo oltre la soglia della guerra, lasciando ormai poche speranze di una pace duratura. In un clima di escalation continua, il rischio di un confronto più ampio si fa sempre più concreto, alimentando l'incertezza sul futuro della regione.

"Un atto di terrore e del superamento di una linea rossa", così il ministro della Salute israeliano, Uriel Buso, ha commentato l'attacco all'ospedale di Beer Sheva, sottolineando che il raid ha preso di mira civili innocenti e personale medico che era al lavoro per salvare vite. L'Iran ha ribadito che ogni azione da loro intrapresa risponde ad un principio di autodifesa di fronte ad attacchi esterni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Iran-Israele, nessun segno di pace: bombe su ospedale di Beer Sheva, Tel Aviv risponde con attacco al reattore di Arak

In questa notizia si parla di: ospedale - beer - sheva - attacco

Missile su ospedale a Beer Sheva, esplosioni a Tel Aviv. Bloomberg: “Attacco Usa nei prossimi giorni” - Una nuova ondata di missili iraniani scuote Israele all’alba, con devastanti attacchi che colpiscono ospedali, civili e infrastrutture strategiche.

Guerra Israele-Iran, attacco al reattore ad acqua pesante di Arak. Missili dall'Iran: colpito ospedale Soroka; Guerra Israele-Iran, missile colpisce ospedale nel sud di Israele. Tv di Stato di Teheran: attaccato il reattore di Arak; Israele - Iran, le news in diretta. Media Iran: “Israele ha attaccato il reattore di Arak”. Un missile iraniano ha colpito l’ospedale Soroka di Beer Sheva.

Israele, missile Iran colpisce ospedale di Beer Sheva - Video - Teheran: 'Obiettivo erano strutture militari e di intelligence vicino all'ospedale' ... Secondo adnkronos.com

Guerra Israele-Iran in diretta: esplosioni a Teheran e Tel Aviv. Lanci di missili e droni: colpito ospedale a Beer Sheva - Le ultime notizie sulla guerra tra Israele e Iran in diretta nel settimo giorno di conflitto: gli aggiornamenti in tempo reale oggi, 19 giugno 2025 ... Come scrive fanpage.it