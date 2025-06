Iran-Israele cosa succede se l' Italia entra in guerra? Il governo studia un piano per i riservisti | i dettagli

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele, l’Italia si prepara a un possibile coinvolgimento, studiando un piano dettagliato per i riservisti. Mentre maggioranza e opposizione divergono sugli obiettivi dei volontari e sulle fonti di reclutamento, il governo lavora per garantire una risposta efficace. La questione rimane delicata, con implicazioni che potrebbero ridefinire la nostra sicurezza e le alleanze internazionali.

Maggioranza e opposizione sono divise sugli scopi dei potenziali volontari e il bacino da cui attingere.

