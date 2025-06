Iran il sionista Katz minaccia di morte Khamenei | Moderno Hitler non può continuare a esistere - VIDEO

In un crescendo di tensioni e dichiarazioni esplosive, il ministro israeliano della Difesa ha minacciato apertamente il leader iraniano Khamenei, evocando un confronto che richiama le ombre del passato. Le parole di Katz si inseriscono in un contesto di crescente antagonismo tra Israele e Iran, con ambizioni che sembrano avvicinare le due nazioni a un punto di rottura. La situazione rimane incandescente, lasciando supporre che le conseguenze potrebbero essere devastanti per tutta la regione.

Il ministro israeliano della Difesa è intervenuto in merito al conflitto tra Israele e Iran. L'obiettivo è quello di far fuori l'ayatollah, come peraltro aveva già fatto intendere Netanyahu Il sionista Katz minaccia di morte Khamenei. Il ministro della Difesa di Israele è intervenuto in merit.

Iran attacca Israele con missili ipersonici russi, Khamenei risponde a minacce Trump e Netanyahu: “Battaglia ha inizio, trionferemo su regime sionista” - tensioni si intensificano, la regione si trova sull’orlo di un nuovo conflitto globale. La risposta di Khamenei alle minacce di Trump e Netanyahu accende ulteriormente gli animi, portando il mondo a un bivio cruciale: cosa ci attende nel futuro di questa escalation? La battaglia per il controllo e la supremazia si fa sempre più serrata, e l’esito potrebbe cambiare le sorti dell’intera area mediorientale.

Missili iraniani su Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme: cinque vittime. La minaccia di Katz: "I residenti di Teheran pagheranno il prezzo". Oggi il G7 in Canada: è scontro tra Trump e Macron su Putin mediatore Vai su Facebook

Putin e Xi condannano attacchi israeliani sull'Iran. Tel Aviv: Khamenei non può più esistere - Khamenei: Coinvolgimento Usa mostra debolezza dei sionisti; Teheran minaccia la chiusura dello Stretto di Hormuz. Mosca agli Usa: «Non intervenire in Iran; I missili dell'Iran colpiscono un ospedale israeliano. Netanyahu: La pagheranno. Mosca: Se Usa attaccano, sarà escalation.

Ministro israeliano Katz minaccia di morte Khamenei: "Non può continuare ad esistere" - Katz :“Vorrei dire che un dittatore come Khamenei, che guida un Paese come l'Iran e che ha alzato la bandiera dell'annientamento dello Stato di Israele, l'orribile obiettivo dell'annientamento di Isra ... Lo riporta msn.com

Iran: Katz, dato ordine di aumentare intensità attacchi contro governo Teheran - "Il Primo Ministro e io abbiamo dato istruzioni alle Forze di difesa israeliane (Idf) di aumentare l'intensità degli attacchi ... Da msn.com