Iran il regista Jafar Panahi | Non riesco a tornare a casa dalla mia famiglia

Il regista iraniano Jafar Panahi, reduce dalla prestigiosa Palma d'Oro a Cannes per 'A Simple Accident', si trova ora bloccato lontano dalla sua famiglia a causa della guerra in Iran. Nonostante il suo talento riconosciuto a livello globale, le circostanze geopolitiche gli impediscono di tornare a casa, evidenziando quanto la passione per il cinema possa essere ostacolata da conflitti e repressione. La sua storia ci ricorda che l'arte spesso si scontra con la realtà più dura.

(Adnkronos) – Fresco di vittoria della Palma d'Oro al Festival di Cannes con 'A simple accident', il regista dissidente iraniano Jafar Panahi non riesce a tornare a casa dalla sua famiglia a causa della guerra. "Due settimane fa – ha spiegato sui social – sono stato ospite del Sydney Film Festival. La guerra è iniziata . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Cannes 78, Palma d’oro a Jafar Panahi per “Un Simple Accident”. L’appello del regista “Libertà in Iran” - A Cannes 78, Jafar Panahi riceve la Palma d’Oro per "Un Simple Accident", simbolo di libertà e resistenza.

I primi segnali, dopo che il regista dissidente Jafar Panahi ha guadagnato, in un tripudio di applausi, la Palma d’oro al Festival di Cannes con il film ‘Un simple accident', non sono positivi. Il governo iraniano protesta per le «dichiarazioni offensive e le accuse i Vai su Facebook

CANNES | "Ciò che deve arrivare, arriva da Dio prima o poi", questa una delle frasi chiave di Un simple accident del regista iraniano Jafar Panahi, girato in clandestinità, che da subito ha messo una ipoteca al Palmares vincendo poi la Palma d'oro. #ANSA - X Vai su X

