iran il fumo si leva dal reattore di arak colpito da israele

Un'operazione audace e strategica: l'attacco israeliano al reattore di Arak, nel cuore dell'Iran, ha sollevato molte domande sulla stabilità regionale e le implicazioni nucleari. Mentre il fumo si solleva dall'impianto e Teheran assicura che non ci sono radiazioni fuori controllo, il mondo osserva con attenzione le conseguenze di questa escalation. Un episodio che potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti internazionali e nelle prospettive di proliferazione nucleare.

L'esercito israeliano ha bombardato il reattore ad acqua pesante di Arak, a sud-ovset di Teheran, in Iran, dopo aver emesso un avviso di evacuazione della zona sui social network. Nelle immagini diffuse dalla tv di Stato di Teheran si vede il fumo levarsi dall'impianto. L'emittente ha fatto sapere che non ci sarebbe "alcun pericolo di fuoriuscita di radiazioni". L'acqua pesante aiuta a raffreddare i reattori nucleari, ma produce plutonio come sottoprodotto, che può essere potenzialmente utilizzato in armi nucleari. Ciò fornirebbe all'Iran un'altra strada per la bomba, oltre all'uranio arricchito, qualora decidesse di perseguire l'obiettivo di dotarsi dell'arma.