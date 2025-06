Iran il blocco di internet è l' ultimo pericolo da cui devono difendersi i civili

In un contesto di crescente tensione tra Iran e Israele, il blocco di internet rappresenta un pericolo imminente per i civili iraniani. Le autoritĂ , limitando l'accesso alla rete, aumentano i rischi di isolamento e vulnerabilitĂ in un momento giĂ critico. Difendersi da questa nuova minaccia diventa fondamentale per garantire la libertĂ di informazione e la sicurezza di tutti.

Le autoritĂ iraniane stanno limitando l'accesso al web in mezzo agli attacchi israeliani, aumentando sensibilmente i rischi per la popolazione civile.

Gaza, Starmer: «blocco» ai commerci con Israele e sanzioni ai coloni | «Israele pronta ad attaccare le centrali nucleari in Iran» - Il recente escalation in Medio Oriente vede Gaza sotto pressione e Israele minaccia azioni contro le centrali nucleari in Iran, mentre il Regno Unito chiede un blocco commerciale con Israele e sanzioni ai coloni.

Nelle ultime 48 ore: - IN IRAN: Isr*ele ha uccyso 78 persone civili. - A G@ZA: Isr*ele ha uccyso 230 persone, per lo piĂą bambin* e donne, e ha interrotto internet per nascondere le sue azioni. - IN LIBANO: Isr*ele ha lanciato diversi attacchi aerei, uccydendo mo

Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Dopo l'attacco all'Iran, il fronte si allarga. Madrid: 149 Paesi per il cessate il fuoco a Gaza - L'Idf annuncia: sirene d'allarme a Gerusalemme per un missile dallo Yemen; Sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran.

In Iran internet è praticamente inaccessibile - Non sembra essere un problema di connessione dovuto ai bombardamenti israeliani, ma il risultato di una decisione del r ... Segnala ilpost.it

Iran (quasi) senza internet. E la tv di Stato viene hackerata - Nella giornata di ieri, per alcuni momenti, sono stati trasmessi filmati di varie proteste delle donne, incitando la popolazione a ... primaonline.it scrive