Iran | il bivio di Trump

dell’amministrazione Biden), abbia acceso una nuova pagina di tensione e incertezza. L’Iran si trova a un bivio cruciale: cedere alle pressioni di Trump o rafforzare la propria posizione, determinando così il destino di una regione già infiammata. La scelta potrebbe non solo cambiare il corso delle relazioni bilaterali, ma anche avere ripercussioni globali, lasciando il mondo in attesa di una decisione che potrebbe portare a conflitti devastanti o a una possibile de-escalation.

"Ieri è successo qualcosa e Trump è ora determinato a trascinare il Paese in guerra. P uò cambiare idea all'ultimo minuto, come fece nel 2019 Siria ndr., ma in caso contrario, la guerra è assicurata". Inizia così un articolo di Trita Parsi su Responsible Statecraft, che spiega come l'ultima offerta di Trump all'Iran di una resa incondizionata, avanzata dopo il summit con i vertici della Sicurezza di martedì sera (il primo dall'inizio dell'aggressione israeliana all'Iran), non possa essere accolta dalla controparte. Anzitutto perché Teheran ha perso fiducia che sul fatto che Trump voglia perseguire una soluzione pacifica alla crisi, come anche nella sua capacità o volontà di "dire no a Israele".