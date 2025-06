Iran | Herzog in ospedale colpito valori umanità attaccati da regime jihadista

In un gesto che va oltre le divisioni, il presidente israeliano Isaac Herzog ha celebrato l’ospedale Soroka di Be’er Sheva come un esempio di coesistenza tra israeliani e palestinesi, dopo l’attacco missilistico iraniano. Questo episodio evidenzia come i valori umanitari possano ancora prevalere in situazioni di crisi. La resilienza e lo spirito di solidarietà continuano a essere le armi più potenti contro le ingiustizie e le attacchi della violenza.

Milano, 19 giu. (LaPresse) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha descritto come il centro medico Soroka di Be’er Sheva, colpito questa mattina da un attacco missilistico balistico dell’Iran, come un esempio di coesistenza per israeliani e palestinesi. “L’ospedale Soroka, situato a Be’er Sheva, è uno dei migliori in Israele: serve l’intera regione del Negev, prendendosi cura di israeliani di tutte le fedi e dei nostri vicini palestinesi, che vengono appositamente per essere curati. Il suo personale devoto – ebrei e arabi – lavora fianco a fianco in straordinaria armonia, unito dalla missione di guarire”, ha scritto Herzog in un post sul social X. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: Herzog, in ospedale colpito valori umanità attaccati da regime jihadista

