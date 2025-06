Iran esplosioni udite a Gerusalemme e Tel Aviv

Tensioni esplosive tra Iran e Israele: esplosioni udite a Gerusalemme e Tel Aviv, missili iraniani colpiscono obiettivi civili e militari. Israele risponde con un attacco mirato al reattore di Arak, evacuato preventivamente. La regione si trova in bilico tra conflitto e rischio, mentre il mondo osserva con apprensione. In un’epoca di instabilità crescente, ogni mossa può cambiare le sorti di un'area già fragile; restate aggiornati per capire come evolverà questa crisi.

Missili lanciati dall’ Iran su Gerusalemme e Tel Aviv. Colpito un edificio medico e alcuni condomini. Israele ha attaccato il reattore iraniano ad acqua pesante di Arak: non ci sarebbe “alcun pericolo di fuoriuscita di radiazioni”. L’impianto era già stato evacuato prima dell’attacco, preannunciato su ‘X’ dall’Idf, che aveva anche invitato la popolazione a fuggire dalla zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, esplosioni udite a Gerusalemme e Tel Aviv

