Iran Crosetto | l' Italia mai in guerra

Il ministro della Difesa Crosetto ha ribadito con fermezza che l'Italia non entrerà mai in guerra contro l'Iran, anche in caso di intervento degli USA. Con parole chiare, ha sottolineato che nessun soldato o aereo italiano prenderà parte a operazioni belliche con Teheran, evidenziando una scelta di principio e rispetto delle norme costituzionali. Una posizione che rassicura sulla neutralità italiana in questa delicata crisi internazionale.

23.00 Se gli Usa decideranno di entrare in guerra contro l'Iran, l'Italia non lo farà. Ad assicurarlo è il ministro della Difesa Crosetto. "L'Italia non pensa di entrare in guerra con l'Iran. Non ci saranno mai soldati o aerei italiani che potranno bombardare l'Iran: è evidente e chiaro.Non solo perché è costituzionalmente impossibile, ma non c'è neanche la volontà", ha chiarito in Tv su Rete4. Sulle basi Usa ad Aviano, Vicenza e Sigonella:"Non sono state richieste: devono spiegarne l'uso e serve la nostra autorizzazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

