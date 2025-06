Iran | Araghchi ribadisce autodifesa e impegno diplomatico contro Israele

In un clima di tensione crescente, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi sottolinea con fermezza l'impegno del suo Paese verso l'autodifesa e la diplomazia. Mentre condanna l'operato di Israele, afferma che l'Iran reagisce esclusivamente alle aggressioni dirette, mantenendo un atteggiamento di responsabilità e moderazione. La posizione iraniana si inscrive in un quadro complesso di relazioni internazionali, e il mondo osserva attentamente cosa succederà nel prossimo futuro.

"L'Iran agisce esclusivamente per autodifesa. Persino di fronte alla più oltraggiosa aggressione contro il nostro popolo, l'Iran ha finora reagito solo contro il regime israeliano e non contro coloro che lo sostengono". Lo afferma su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, aggiungendo che "contrariamente all'illegittimo, genocida e occupante regime israeliano, noi restiamo fedeli alla diplomazia ". Il ministro ha inoltre ribadito che "l' Iran ha dimostrato nei fatti ciò a cui si è sempre pubblicamente impegnato: non abbiamo mai cercato e non cercheremo mai armi nucleari ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net