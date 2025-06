Io viaggio sola | passeggiata raccontata tra storie di esplorazioni stereotipi di genere e itinerari di libertà

...esploratrici coraggiose e percorsi di libertà. Un percorso che celebra l’indipendenza femminile, sfidando stereotipi e ispirando tutte a scoprire il mondo con occhi nuovi. Sabato 28 giugno, unisciti a questa passeggiata unica, dove le storie di donne che viaggiano da sole diventano simbolo di empowerment e scoperta. Perché ogni passo è un gesto di libertà e di rivoluzione personale.

Moderne, coraggiose, testarde, intraprendenti: donne che vanno, sole, dove vogliono, per loro stesse e per le altre. Sabato 28 giugno, torna l'appuntamento con "Io viaggio da sola", una passeggiata sul tema del viaggio raccontato attraverso una prospettiva tutta al femminile, tra storie di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Io viaggio sola": passeggiata raccontata tra storie di esplorazioni, stereotipi di genere e itinerari di libertà

In questa notizia si parla di: viaggio - sola - passeggiata - storie

Io viaggio sola: passeggiata raccontata tra storie di esplorazioni, stereotipi di genere e itinerari di libertà

