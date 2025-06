Io il super eroe Panariello | Il web invecchia tutto ma la mia storia resta

Io sono Panariello, il super eroe del web che invecchia tutto, ma la mia storia resta. Con “E se domani…”, Giorgio torna a teatro per esplorare le incognite, le inquietudini e le speranze del domani, tra prove e racconti autentici. Un viaggio tra sogni e sfide, che ci invita a riflettere su ciò che ancora deve arrivare. Il debutto agli Arcimboldi segna l’inizio di un percorso che continuerà ad emozionare e sorprendere, perché il futuro, anche se incerto, è tutto da scoprire.

E sottilineo "se". Il ritorno di Giorgio Panariello a teatro con "E se domani." è un viaggio tra le incognite, le inquietudini e le speranze del futuro prossimo venturo che l'attore toscano racconta, tra una prova e l'altra, sulla poltrona di "Extra soundcheck" il nuovo format dedicato al mondo dello spettacolo disponibile pure sui canali social e web del nostro giornale. Debutto agli Arcimboldi il 4, 5 e 7 ottobre, per poi prioseguire al Clerici di Brescia l'11, al Galleria di Legnano il 13 novembre, al Teatro di Varese il 18. Nel passaggio da "La favola mia" ad "E se domani." cosa s'è portato dietro? "Come diceva 'A muso duro' di Pierangelo Bertoli in questo nuovo lavoro intendo tenere un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro.