Inzaghi dopo l’1-1 col Real Madrid | Forse meritavamo di più speciale

Dopo il pareggio emozionante tra Al-Hilal e Real Madrid, Simone Inzaghi si lascia alle spalle la delusione e riflette sul valore dei suoi. L’ex stratega dell’Inter sottolinea l’impegno di squadra, nonostante le sole quattro sessioni di allenamento, e riconosce il grande avversario. Un match che ha regalato emozioni e insegnamenti, dimostrando che anche in breve tempo si può creare qualcosa di speciale. E questa sfida sarà senza dubbio un punto di partenza per il futuro...

SPECIALE – Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il Real Madrid dell'Al-Hilal commenta così a Mediaset: « Abbiamo lavorato bene di squadra contro un avversario fortissimo, è stato un piacere vedere i ragazzi sacrificarsi e meritavamo forse qualcosa in più. Oggi speciale, avevamo fatto solo 4 allenamenti, abbiamo avuto una grandissima voglia di fare bene e ci siamo meritati questo pareggio con tutte le nostre forze ».

Real Madrid - Al-Hilal 1-1 Gonzalo Garcia titolare dice già qualcosa del nuovo corso di Xabi Alonso, che inizia oggi un nuovo, forse nuovissimo percorso. Arda ha avuto impatto. Inzaghi in poco tempo ha già preteso e lavorato su una costruzione da dietro inter Vai su X

Ha fermato il Real Madrid 1-1 nella gara d'esordio con l'Al-Hilal e a tratti ha anche dominato la partita Il Demone Inzaghi è davvero un fenomeno Vai su Facebook

