Investito da un treno | restano gravi le condizioni dell’uomo si indaga sulla dinamica

Una tragedia sfiorata nella tranquilla Lonato del Garda: un uomo di 57 anni è stato investito da un treno, lasciando le sue condizioni estremamente critiche ma stabili. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle indagini, mentre i soccorritori lavorano intensamente per chiarire l’accaduto. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità locale.

Restano molto critiche, ma stabili, le condizioni dell'uomo di 57 anni investito da un treno nella mattinata di mercoledì 18 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Lonato del Garda. Il ferito è attualmente ricoverato in Rianimazione all'ospedale Civile di Brescia, con traumi e ferite.

