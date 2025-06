invasione della mosca carnivora dal messico la minaccia al bestiame usa

L’invasione della mosca carnivora, nota come “cocciniglia del Nuovo Mondo,” proveniente dal Messico e Panama, sta mettendo a rischio il bestiame negli Stati Uniti. Questa minaccia, un tempo quasi scomparsa, si è evoluta in una forma ancora più pericolosa, chiamata “vipera della morte”. Mentre gli agricoltori e allevatori si preparano alla battaglia, il futuro del settore zootecnico americano pende da un filo. La lotta iniziata…

Dopo aver invaso Panama e il Messico, una mosca carnivora conosciuta come "cocciniglia del Nuovo Mondo" sta per diffondersi anche negli Stati Uniti, minacciando soprattutto i capi di bestiame del Texas e della Florida. Non si tratta di un nuovo pericolo, ma di una "vecchia conoscenza" che si sta ora ripresentando dopo essere stata considerata praticamente estinta. La 'vipera della morte' è mutata: ora è ancora più letale. Una lotta iniziata negli anni Sessanta. I rischi rappresentati dalla "cocciniglia del Nuovo Mondo" (Cochliomyia hominivorax) erano già noti agli allevatori americani negli anni Sessanta: a essere realmente dannosa è la femmina, che depone le uova nelle ferite del bestiame, con le larve che si nutrono poi dei tessuti vivi causando atroci dolori e – se non si interviene – anche la morte.