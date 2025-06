Invalsi | proroga candidature per presidente e componente Cda al 28 giugno

Se sei interessato a influenzare il futuro dell’istruzione in Italia, questa è la tua occasione: il MIM ha prorogato al 28 giugno 2025 le candidature per il presidente e i componenti del Cda dell’Invalsi. Una chance imperdibile per chi desidera contribuire a valutare e migliorare il sistema educativo nazionale. Non perdere questa opportunità: scopri come candidarti e partecipa attivamente alla crescita del nostro sistema scolastico.

Il MIM fa sapere che il termine ultimo per la presentazione delle candidature per l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione è prorogato alle ore 23:59 del giorno 28 giugno 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

