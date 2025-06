Intesa Sanpaolo in ascolto dei giovani | al via Youth Forum per essere protagonisti nell’innovazione sociale

Intesa Sanpaolo ascolta i giovani e dà loro voce nel plasmare il futuro sociale. Con il Youth Forum, si crea un ponte tra idee innovative e azioni concrete, valorizzando le competenze dei ragazzi tra i 18 e i 25 anni. Un’opportunità unica per essere protagonisti del cambiamento e contribuire a iniziative che fanno la differenza. Se anche tu vuoi fare la tua parte, non perdere questa occasione: candidati entro il 18 luglio e unisciti al movimento!

Intesa Sanpaolo si mette in ascolto dei giovani per raccogliere il loro contributo all’innovazione sociale con Youth Forum, uno spazio di confronto e partecipazione per valorizzare idee, competenze ed esperienze dei giovani tra i 18 e i 25 anni. Fino al 18 luglio tutti coloro che desiderano contribuire attivamente alle iniziative sociali di Intesa Sanpaolo possono candidarsi direttamente al link ed entrare a far parte di questo progetto dinamico e concreto, pensato per raccogliere idee, visioni e condividere esperienze e competenze innovative. Il bando si rivolge a giovani motivati da un forte interesse per temi sociali, innovazione e protagonismo civico, impegnati concretamente attraverso progetti, attività associative, volontariato o iniziative personali. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Intesa Sanpaolo in ascolto dei giovani: al via Youth Forum per essere protagonisti nell’innovazione sociale

