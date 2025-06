Intervista ad Elena D’Amario | Ho vissuto l’esperienza ad Amici come giudice con grande responsabilità la ripeterei

Elena D’Amario, la ballerina e giudice di grande rilievo, condivide la sua esperienza ad Amici, descrivendola come un momento di grande responsabilità e crescita personale che rifarebbe senza esitazioni. Questa passione per il talento e l’impegno si riflette anche sul suo recente ruolo sul red carpet di “Elio,” il nuovo film d’animazione Disney Pixar, che ci invita a scoprire il mondo attraverso gli occhi di un giovane sognatore.

Elena D’Amario brilla sul red carpet di “Elio ” il nuovo film d’animazione targato Disney Pixar in uscita nelle sale il 18 giugno. “Elio” racconta la storia di un ragazzo solitario che, dopo aver perso i genitori, viene accolto dalla zia Olga, una donna premurosa ma un po’ eccentrica. Pur circondato dall’affetto della nuova famiglia, Elio fatica a sentirsi a casa nel mondo. Con la testa tra le stelle e il cuore colmo di domande, sogna che un giorno delle creature extraterrestri vengano a portarlo via. Elena D’Amario, intervista esclusiva al giudice del serale di Amici 24. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Elena D’Amario che proprio il 17 giugno ha festeggiato il suo compleanno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Intervista ad Elena D’Amario: “Ho vissuto l’esperienza ad Amici come giudice con grande responsabilità, la ripeterei”

