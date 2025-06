Intervista a Michael Mick Patrick Mulroy | Trump aveva promesso la di finire le guerre e di portare la pace ma non l’ha ancora fatto

Donald Trump aveva promesso di porre fine alle guerre e portare la pace, ma i risultati sono ancora lontani. Per comprendere meglio le sfide e le aspettative non mantenute, abbiamo intervistato Michael “Mick” Patrick Mulroy, ex vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti per il Medio Oriente. Scopriamo insieme cosa ci rivela sull’attuale scenario geopolitico e il ruolo della leadership americana in un contesto complesso e in evoluzione.

Michael "Mick" Patrick Mulroy è l'ex vice segretario alla Difesa Usa per il Medio Oriente durante il primo mandato Trump. È stato responsabile della politica di difesa americana di 15 paesi e ha rappresentato il punto di riferimento della Difesa degli States per la politica nazionale in quell'area. Ex ufficiale per le operazioni paramilitari della

