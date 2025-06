Intervento alla rete idrica | possibili cali di pressione nell' erogazione dell' acqua

Attenzione residenti di Poggio Renatico! Venerdì 20 giugno, dalle 7.30 alle 16.30, il Gruppo Hera effettuerà lavori urgenti sull'acquedotto nel Comune di San Pietro in Casale, causando possibili cali di pressione nell'erogazione dell’acqua. È importante pianificare in anticipo e adottare le necessarie precauzioni. Restate aggiornati per eventuali ulteriori comunicazioni e grazie per la vostra comprensione.

Il Gruppo Hera ha comunicato che dalle 7.30 alle 16.30 della giornata di venerdì 20 giugno, per lavori urgenti sull'acquedotto nel Comune di San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, potranno verificarsi cali nella pressione nell'erogazione dell'acqua distribuita a Poggio Renatico.

