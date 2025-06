International Street Food Gravina di Catania

Preparati a un viaggio gastronomico senza confini! Dal 23 al 25 giugno, presso il Parco Borsellino di Gravina di Catania, ti aspetta l’International Street Food, un festival dedicato alle migliori specialità internazionali, birre artigianali di microbirrifici italiani e mondiali, e tanto altro. Un’occasione unica per scoprire sapori autentici e vivere esperienze culinarie indimenticabili, tutto gratuitamente. Non mancare!

INTERNATIONAL STREET FOOD GRAVINA DI CATANIA. Parco borsellino- Via Roma. 23 - 24- 25 Giugno. INGRESSO GRATUITO. Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con: I migliori Street Food internazionali, Birra Artigianale di microbirrifici d'Italia e dal mondo.

