Interagire creare gestire e progettare con l’intelligenza artificiale Presentata a maggio la bozza per un quadro di riferimento europeo per l’alfabetizzazione all’IA

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale trasforma ogni aspetto della nostra vita, la scuola ha il compito cruciale di preparare le nuove generazioni a interagire, creare e gestire con consapevolezza questa rivoluzione digitale. La bozza del quadro di riferimento europeo per l’alfabetizzazione all’IA rappresenta un passo fondamentale per promuovere competenze critiche, etiche e sociali, affinché i giovani possano affrontare con sicurezza e responsabilità il futuro. Le molteplici sfide poste dall’alfabetizzazione...

In un mondo sempre più catalizzato dagli effetti dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sulla società a 360 gradi, la scuola è chiamata a preparare gli studenti non solo ad un utilizzo efficace di tale strumento, ma anche a comprenderne criticamente il funzionamento, i limiti e le implicazioni etiche e sociali, trasferendo queste competenze e sensibilità alle nuove generazioni. Le molteplici sfide poste dall’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale hanno quindi spinto la Commissione Europea e l’OCSE, coadiuvati da Code.org e da un gruppo di esperti, ad elaborare una bozza che dovrebbe rappresentare la base per un corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito europeo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - interagire - creare

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Interagire, creare, gestire e progettare con l’intelligenza artificiale. Presentata a maggio la bozza per un quadro di riferimento europeo per l'alfabetizzazione all'IA; Le 10 migliori app e siti web per ragazze AI (giugno 2025); Come fa Computer Use di Copilot a interagire con siti e app.

Adolescenti e intelligenza artificiale, chatbot e il supporto psicologico - L’uso di chatbot per la richiesta di supporto psicologico: vantaggi e rischi ... Secondo lagone.it

Scuola: come usare l’intelligenza artificiale? - Nel giro di un paio d’anni, e senza tanti discorsi, ha fatto il suo ingresso in classe. Da repubblica.it