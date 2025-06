Inter Urawa Reds streaming live e diretta tv | dove vedere il match del Mondiale per Club

Se sei tifoso e vuoi vivere ogni emozione del grande match tra Inter e Urawa Reds nel Mondiale per Club, non perderti nemmeno un istante! Scopri dove seguire in streaming live o in diretta TV questo imperdibile appuntamento, in programma mercoledì notte a Seattle. La sfida promette di essere spettacolare: preparati a vivere un’emozione indimenticabile. Continua a leggere per saperne di più!

Sta per arrivare il ritorno in campo dell' Inter nel Mondiale per Club 2025: sabato 21 giugno alle ore 21:00 al Lumen Field di Seattle i nerazzurri affronteranno l' Urawa Reds per la seconda giornata della competizione. La partita potrebbe segnare la prima vittoria di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. DOVE VEDERE INTER URAWA REDS – Inter Urawa Reds, seconda giornata del Mondiale per Club, si disputerà sabato 21 giugno alle 21:00. Il match sarà trasmesso in streaming gratuito su DAZN e in chiaro su Italia 1.

