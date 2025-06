Inter-Urawa Reds | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparatevi a vivere un emozionante duello tra Inter e Urawa Reds, il grande match del Mondiale per Club che si disputerà al Lumen Field di Seattle. Scopri orario, dove vederlo in tv e le probabili formazioni di questa sfida imperdibile: un'occasione unica per tifosi e appassionati di calcio di tutto il mondo. Non perdetevi nemmeno un istante di questa battaglia internazionale!

Al Lumen Field va in scena la sfida del Mondiale per Club Inter-Urawa Reds: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Lumen Field di Seattle si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Inter-Urawa Reds.

Urawa Reds, guida completa alla squadra: storia, giocatore chiave, giovane talento e allenatore - Gli Urawa Reds, autentico gigante del calcio giapponese e protagonisti del Mondiale per Club, incarnano passione, storia e talento.

A poche ore dalla gara inaugurale tra Al Ahly e Inter Miami, ripassiamo insieme i gruppi del Mondiale per Club. ? Inter nel Gruppo E insieme a River Plate, Monterrey e Urawa Reds Juventus nel Gruppo G insieme a Manchester City, Al Ain e Wydad Vai su Facebook

