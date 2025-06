Inter-Urawa Red Diamonds | formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, sei nel posto giusto! Scopri dove vedere in TV e streaming questa emozionante partita, in programma sabato 21 giugno 2025 alle ore 21 italiane, valida per la seconda giornata del gruppo. Resta con noi per tutte le informazioni su formazioni, orari e come vivere questa attesissima sfida in modo semplice e coinvolgente.

Inter-Urawa Reds Diamonds (sabato 21 giugno 2025 con calcio d`inizio alle ore 21 italiane) è una gara valevole per la seconda giornata nel gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - urawa - diamonds - formazioni

Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!» - Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter.

Urawa Red Diamonds: la probabile formazione contro l'Inter al Mondiale per club. Nei commenti, altre info sui giapponesi Vai su Facebook

Inter-Urawa Red Diamonds dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Inter-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming; Mondiale per Club, ecco dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds in tv.

Inter-Urawa Red Diamonds: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Urawa Reds Diamonds (sabato 21 giugno 2025 con calcio d`inizio alle ore 21 italiane) è una gara valevole per la seconda giornata nel gruppo E del nuovo Mondiale. Da calciomercato.com

Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds: diretta TV e streaming del match - Urawa Red Diamonds verrà trasmessa in Italia sabato 21 giugno alle ore 21 in diretta tv su DAZN e in modalità gratuita per tutti gli utenti. Scrive passioneinter.com