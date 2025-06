Inter Urawa Red Diamonds Chivu in emergenza | quattro titolari saltano la sfida

L’Inter si prepara alla sfida cruciale contro Urawa Red Diamonds, ma la situazione non è delle più semplici: Cristian Chivu deve fare i conti con un’epidemia di assenze. Quattro titolari nerazzurri sono infatti in emergenza e salteranno l’appuntamento di Seattle. La partita, in programma sabato 21 giugno alle 21 ora italiana, rappresenta una vera e propria sfida di cuore e strategia per l’Inter, che non può permettersi ulteriori passi falsi in questa competizione.

Inter Urawa Red Diamonds si avvicina e Chivu è in emergenza, vediamo chi sono i quattro titolari nerazzurri che saltano la sfida . Sabato 21 giugno alle ore 21 italiane, l’ Inter scenderà in campo contro gli Urawa Red Diamonds per la seconda giornata del Mondiale per Club, in programma a Seattle. Dopo il deludente 1-1 all’esordio contro il Monterrey, la squadra di Cristian Chivu ha un solo risultato possibile: vincere. La posta in palio è altissima, e i margini d’errore si sono ridotti al minimo. A complicare i piani del tecnico c’è una vera e propria emergenza in infermeria. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marcus Thuram resta in forte dubbio a causa di un affaticamento muscolare: il francese si sta allenando a parte e sarà valutato fino all’ultimo, ma la sua presenza è improbabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Urawa Red Diamonds, Chivu in emergenza: quattro titolari saltano la sfida

In questa notizia si parla di: urawa - diamonds - inter - chivu

Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!» - Maciej Skorza, allenatore degli Urawa Red Diamonds, si prepara a sfidare le grandi del calcio mondiale nel girone del Mondiale per Club, tra cui l'iconica Inter.

In #InterUrawaRedDiamonds si potrebbe assistere all'esordio da titolare con i nerazzurri per #LuisHenrique. Cristian #Chivu medita l'idea di una svolta. Vai su Facebook

In #InterUrawaRedDiamonds si potrebbe assistere all'esordio da titolare con i nerazzurri per #LuisHenrique. Cristian #Chivu medita l'idea di una svolta. Vai su X

Inter-Urawa Red Diamonds dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Pronostico Inter-Urawa Red Diamonds | Mondiale per Club; Mondiale per club, River Plate-Urawa Red Diamonds 3-1: gli argentini mandano tre segnali all'Inter.

Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu spera in un rientro! Poi altri 3 – Sky - Urawa Red Diamonds si disputerà sabato 21 giugno alle ore 21 a Seattle. Si legge su inter-news.it

Dove vedere Inter-Urawa Red Diamonds: diretta TV e streaming del match - Urawa Red Diamonds verrà trasmessa in Italia sabato 21 giugno alle ore 21 in diretta tv su DAZN e in modalità gratuita per tutti gli utenti. Scrive passioneinter.com