Inter Urawa il punto sugli infortunati | Chivu in emergenza out 6 big!

L’Inter Urawa si appresta a sfidare l’Urawa Red Diamonds con il morale ridotto da un’ondata di infortuni che ha colpito i big nerazzurri. Cristian Chivu, alle prese con un vero e proprio tsunami di assenze, deve trovare soluzioni rapide per superare questa emergenza e mantenere alta la competitività della squadra. La partita si preannuncia ancora più incerta e carica di emozioni, ma sarà fondamentale come i nerazzurri sapranno reagire a questa difficile situazione.

Inter Urawa, Chivu è in piena emergenza: la situazione nell'infermeria nerazzurra. L' Inter si prepara ad affrontare una difficile sfida contro l'Urawa Red Diamonds in un match che promette emozioni e intensità. Tuttavia, le notizie in arrivo dal quartiere nerazzurro non sono delle migliori. L'allenatore Cristian Chivu si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza infortuni, con ben sei big costretti a rimanere ai box. DALLA GAZZETTA DELLO SPORT – «La seduta ha dato subito un verdetto: Marcus Thuram continua a lavorare a parte e quindi nessun margine, neanche minimo, per una convocazione in panchina per la sfida di sabato 21 giugno alle 21 italiane contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds.

Inter-Urawa Red Diamonds, Chivu spera in un rientro! Poi altri 3 – Sky - L'attesa cresce per la sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds, in programma sabato 21 giugno a Seattle.

