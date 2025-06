Inter U23 ufficiale l’ammissione alla prossima Serie C! Decisiva l’assenza della SPAL beffa per il Milan Futuro | l’anno prossimo sarà Serie D

L’Inter U23 è ufficialmente ammessa alla Serie C, un traguardo importante che segna il futuro della giovane squadra nerazzurra. La decisione si è concretizzata dopo l’assenza della SPAL, che non ha presentato domanda d’iscrizione, lasciando spazio al ripescaggio dei nerazzurri. Un risultato che apre nuove sfide e opportunità, ma anche una beffa per il Milan, che dovrà affrontare il prossimo anno in Serie D. È il momento di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura.

Inter U23, ufficiale l'ammissione alla prossima Serie C. Decisiva l'assenza della SPAL, beffa per il Milan Futuro: l'anno prossimo sarà Serie D. La notizie era nell'aria ormai da giorn i, ma da pochi minuti è arrivata l'ufficialità: l' Inter U23 parteciperà alla prossima Serie C. Decisiva l'assenza della SPAL, che non ha presentato domanda d'iscrizione e per questo non verrà ammessa. I nerazzurri verranno dunque ripescati. Di seguito un estratto dell'articolo di Calcio&Finanza. LA SITUAZIONE – «Adesso è ufficiale. Il Consiglio Federale ha deliberato nella giornata odierna la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l'esclusione del club ferrarese dal campionato di Serie C 202526.

