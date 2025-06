Inter su Bonny | offerta da 22 milioni più bonus il Parma ne chiede 25

L'attenzione si concentra su Ange-Yoan Bonny, talento in rampa di lancio, con l'Inter pronta a sfidare il Parma per assicurarsi le sue qualità. Con un'offerta iniziale di 22 milioni più bonus e la richiesta dei gialloblù di 25 milioni, il trasferimento si fa incandescente. Questa trattativa potrebbe segnare un nuovo capitolo nel mercato dei giovani promettenti italiani e non solo. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi di questa sfida di mercato.

Ange-Yoan Bonny è finito nel mirino dell’Inter, che sta valutando con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Inter su Bonny: offerta da 22 milioni più bonus, il Parma ne chiede 25

In questa notizia si parla di: inter - bonny - offerta - milioni

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

SkySport - Il Parma ha già fatto un prezzo indicativo intorno ai 25 milioni di euro. L'Inter è pronta ad investire questa cifra e potrebbe formulare un'offerta da 22-23 milioni di euro più bonus, magari costruita in modo che più cresce Bonny più soldi possono arriv Vai su Facebook

Accordo in definizione tra #Parma e @Inter per #Bonny. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da @SkySport la richiesta di Cherubini da 25 milioni di euro verrà soddisfatta da una offerta da 22 + bonus da parte dei nerazzurri. Vai su X

??? Inter, quasi fatta per Bonny. Il Bayern spinge per Leao: pronti 60 milioni; Offerta più alta dell’Inter: 60 milioni e va alla Juve; Moretto: “Inter, ecco l’offerta per Bonny e la risposta del Parma. Prossima settimana…”.

Inter su Bonny: offerta da 22 milioni più bonus, il Parma ne chiede 25 - Yoan Bonny è finito nel mirino dell’Inter, che sta valutando con attenzione il ... Scrive forzazzurri.net

Inter-Bonny, si tratta sui dettagli con il Parma: gli aggiornamenti - I nerazzurri hanno aumentato l'offerta: c'è una bozza di intesa ma va ridefinita la distribuzione tra parte fissa e bonus ... Da sport.sky.it