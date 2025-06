Inter-River Zanetti | Argentini grande club sarà una bella partita

L’attesa cresce per la sfida tra Inter e River Plate, due grandi club di tradizione e passione. Javier Zanetti, icona nerazzurra e attuale vice-presidente, ha espresso entusiasmo e rispetto per gli argentini, sottolineando che sarà una partita emozionante e decisiva nel cammino verso i gironi del Mondiale per Club. La confrontazione promette spettacolo e adrenalina: un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio di tutto il mondo.

Javier Zanetti, il vice-presidente dell’Inter, ai microfoni dell’emittente Fox Sports Argentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la gara contro il River Plate. Gli argentini, ultimi avversari dei nerazzurri nel girone del Mondiale per Club, saranno probabilmente gli avversari decisivi da battere per passare la fase a gruppi. La sfida, in L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-River, Zanetti: “Argentini grande club, sarà una bella partita”

In questa notizia si parla di: inter - zanetti - river - argentini

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - L'Inter ha celebrato il 80° compleanno di Massimo Moratti con una festa a sorpresa indimenticabile, radunando circa 300 ex calciatori, tra cui icone come Ronaldo e Zanetti.

Resa della Spal: niente iscrizione alla Serie C, entrerà l’under 23 dell’Inter La proprietà del club ferrarese “con grande rammarico” ha spiegato in una nota che “ufficialmente che il club non disputerà il prossimo campionato di Serie C 2025-2026. Si tratt Vai su Facebook

Zanetti: Il River ha moltissima storia, contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del...; Calciomercato Inter, Zanetti: Innesti importanti per la prossima stagione; Tutti pazzi per Mastantuono: botta e risposta tra Zanetti e il presidente del River.

Zanetti: "Il River ha moltissima storia, contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del calcio" - Credo che quella contro l'Inter sarà una bella partita per gli amanti del calcio". Scrive msn.com

Inter, missione Mondiale ma con sorpresa: osservatori in azione per un talento argentino - Chivu inizia il suo lavoro sul campo, mentre l’Inter è già scesa in campo in una competizione che potrebbe avere risvolti molto interessanti fuori dal campo. Segnala msn.com