Inter River Plate Watch Party esclusivo di DAZN dedicato ai tifosi | scopri come partecipare!

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere l’occasione di vivere l’emozione del match tra Inter e River Plate insieme ad altri tifosi, questa è l’evento che fa per te. DAZN ha organizzato un esclusivo Watch Party a Milano il 26 giugno, con ospiti speciali, talent e un DJ set imperdibile. L’ottima notizia per i tifosi è che questi...

Inter River Plate, interessante iniziativa di DAZN, che in occasione del match del 26 giugno ha organizzato un esclusivo Watch Party per tifosi. Interessante iniziativa promossa da DAZN, che per il match di giovedì 26 giugno tra Inter e River Plate ha organizzato un Watch Party esclusivo. L'evento si terrà dal vivo a Milano ed è prevista la presenza di ospiti, talent DAZN e un DJ Set. L'ottima notizia per i tifosi è che questi potranno partecipare, soltanto vincendo – però – uno dei cinque biglietti in palio. Tutte le istruzioni e i dettagli nel comunicato ufficiale dell'emittente. IL COMUNICATO – «Il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmesso interamente e gratuitamente tutto solo su DAZN a livello mondiale, entra nel vivo con una delle sfide più attese: Inter–River Plate, in programma nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno alle 03:00 (ora italiana).

Inter-River Plate, watch party con i talent di DAZN: evento esclusivo a Milano, come partecipare - Se sei un appassionato di calcio e vuoi vivere l’emozione di Inter-River Plate in un’atmosfera unica, non perdere l’evento esclusivo a Milano organizzato da DAZN e Inter.

